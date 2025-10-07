EQS-News: artec technologies AG
artec technologies AG: SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit Kursziel 3,20 Euro
Diepholz, 07. Oktober 2025: Auf Basis der Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 hat SMC Research die Kaufempfehlung (Speculative Buy) für die Aktie der artec technologies AG (ISIN DE0005209589) bestätigt. Das Kursziel für die Aktie des Technologieunternehmens wurde von 3,00 Euro auf 3,20 Euro angehoben. Damit sehen die Analysten derzeit deutliches Kurspotenzial für die artec-Aktie (Schlusskurs Xetra am 03. Oktober 2025: 1,965 Euro). Das vollständige Research zum kostenlosen Download: https://www.smc-research.com/unternehmen/software-it/artec-technologies-ag.
Der Spezialist für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von audiovisuellen Daten aus offenen Informationsquellen (OSINT) hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 - welches traditionell die schwächere Hälfte ist - den Umsatz um 20 % gesteigert und auf EBITDA-Basis ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis erzielt.
SMC Research erwartet, dass artec das Wachstum auch 2026 fortsetzen wird. Dafür sei mit der gewonnenen Ausschreibung einer Nachrichtenagentur aus der Golfregion Ende September bereits eine gute Grundlage geschaffen worden. Zudem erwarten die Analysten neue Vertriebserfolge im Bereich der Sicherheitsbehörden. Dafür soll in Kürze die neue Produktgeneration des MULTIEYE-Systems vorgestellt werden.
Über die artec technologies AG
