Die Circus SE (ISIN: DE000A2YN355) meldet gleich zwei bedeutende Fortschritte auf ihrem Weg zum diversifizierten KI-Technologiekonzern. Der Anbieter autonomer Kochrobotersysteme hat eine Rahmenvereinbarung mit dem ukrainischen Verteidigungsprogramm BRAVE1 unterzeichnet und erhält gleichzeitig Rückenwind von der Wall Street. Die US-Investmentbank Cantor Fitzgerald nahm die Coverage mit einem Kursziel von 40,60 Euro und Kaufempfehlung auf. An der Börse dürfte diese Kombination aus operativem Erfolg und positiver Analystenstimme für Aufmerksamkeit sorgen. Einstieg in den Verteidigungsmarkt beginnt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
