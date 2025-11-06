Die Circus SE (ISIN: DE000A2YN355) meldet gleich zwei bedeutende Fortschritte auf ihrem Weg zum diversifizierten KI-Technologiekonzern. Der Anbieter autonomer Kochrobotersysteme hat eine Rahmenvereinbarung mit dem ukrainischen Verteidigungsprogramm BRAVE1 unterzeichnet und erhält gleichzeitig Rückenwind von der Wall Street. Die US-Investmentbank Cantor Fitzgerald nahm die Coverage mit einem Kursziel von 40,60 Euro und Kaufempfehlung auf. An der Börse dürfte diese Kombination aus operativem Erfolg und positiver Analystenstimme für Aufmerksamkeit sorgen. Einstieg in den Verteidigungsmarkt beginnt: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.