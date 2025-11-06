EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Research Update

US-Investmentbank Cantor Fitzgerald nimmt Coverage für Circus mit BUY-Rating auf und lädt CEO Nikolas Bullwinkel zur Präsentation auf der European Defence Conference ein München, 6. November 2025 - Circus SE (WKN: A2YN35 / Symbol: CA1 ) erhält ein BUY-Rating von der führenden US-Investmentbank Cantor Fitzgerald, nachdem diese die Research-Coverage mit einem Kursziel von 40,60 EUR aufgenommen hat. Cantor hebt damit die Technologieführerschaft von Circus im Bereich KI-Robotik sowie die strategische Positionierung des Unternehmens in autonomen Infrastrukturen und Verteidigungstechnologien hervor. Im Zusammenhang mit der Aufnahme der Coverage wird Circus-CEO Nikolas Bullwinkel bei der Cantor Fitzgerald European Defence Conference am Donnerstag, den 13. November 2025, präsentieren. Nikolas Bullwinkel wird einen Ausblick auf die Verteidigungstechnologien der nächsten Generation des Unternehmens geben - darunter ein neuartiges autonomes Multi-Drohnen-Startsystem, basierend auf der bewährten KI-gesteuerten Robotik-Plattform von Circus.



Über Circus SE Circus SE (XETRA: CA1 ) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme in zivilen und Verteidigungsanwendungen entwickelt. Das Flagship Produkt, der patentierte CA-1 Roboter, ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



