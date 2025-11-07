Die Talfahrt bei der Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer setzt sich in dieser Handelswoche nahtlos fort. Zur Stunde verliert der MDAX-Wert erneut gut drei Prozent an Wert und rutscht auf den tiefsten Stand seit rund 15 Jahren ab. Ausgehend vom Allzeithoch aus dem Jahre 2023 beläuft sich das Minus mittlerweile auf etwa 80 Prozent.Mehrere Gewinnwarnungen haben die Aktie in den zurückliegenden Monaten zu Fall gebracht. Darüber hinaus sind im Kalenderjahr 2025 Übernahmegespräche mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
