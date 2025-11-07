Die Talfahrt bei der Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer setzt sich in dieser Handelswoche nahtlos fort. Zur Stunde verliert der MDAX-Wert erneut gut drei Prozent an Wert und rutscht auf den tiefsten Stand seit rund 15 Jahren ab. Ausgehend vom Allzeithoch aus dem Jahre 2023 beläuft sich das Minus mittlerweile auf etwa 80 Prozent.Mehrere Gewinnwarnungen haben die Aktie in den zurückliegenden Monaten zu Fall gebracht. Darüber hinaus sind im Kalenderjahr 2025 Übernahmegespräche mit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.