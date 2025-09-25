Die Circus SE (XETRA: CA1) baut ihre Zusammenarbeit mit Meta im Bereich der Llama-KI-Modelle aus. Für den auf KI-Robotik spezialisierten Nebenwert könnte die Partnerschaft ein strategischer Gamechanger sein. Meta (NASDAQ: META) hatte seine Llama-Modelle bislang nur den engsten Verbündeten der USA zugänglich gemacht. Nun wird der Kreis auf demokratische Partnerstaaten in Europa und Asien sowie Institutionen wie NATO und EU erweitert. Circus ist als europäischer Technologiepartner mit an Bord - und erhält Zugriff auf die neueste Llama-Generation für sicherheitsrelevante Anwendungen. Circus SE: Wettbewerbsvorteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
