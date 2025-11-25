Circus SE hat einen ersten Ausblick für 2026 gegeben. Das Unternehmen geht von einem EBITDA-Verlust von 6 bis 8 Mio. EUR aus, was deutlich besser ist als die Schätzung von mwb von -15,4 Mio. EUR und eine gute Kostenkontrolle bestätigt. Die Umsatzprognose von 44 bis 55 Mio. EUR (basierend auf bestehenden Kunden) liegt zwar unter den 80,4 Mio. EUR von mwb, spiegelt jedoch einen disziplinierten, Ansatz wider, der die Wertmaximierung aus bestehenden Verträgen priorisiert und den Übergang zum margenstarken, wertsteigernden Software-as-a-Service-Modell (SaaS) beschleunigt. Das Unternehmen erwägt, proaktiv zusätzliches Kapital zu beschaffen, um das Wachstum potenziell über die Prognose hinaus zu beschleunigen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und passen das Kursziel leicht auf 46,00 EUR (von 50,00 EUR) an, um der etwa sechsmonatigen Verschiebung der Wachstumskurve Rechnung zu tragen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se





© 2025 mwb research