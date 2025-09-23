Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SoWiTec group GmbH (SOWITEC) gibt bekannt, dass die Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der Anleihe 2018/2026 (ISIN DE000A2NBZ21/ WKN A2NBZ2) mit einer Teilnahmequote von 12,18 % das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens wie erwartet nicht erreicht hat und deshalb nicht beschlussfähig war. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von SOWITEC: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
