Mitteilung der SANHA GmbH & Co. KG:
SANHA GmbH & Co. KG mit solider Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025- Umsatzerlöse mit 61,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau - Rohertrag über Vorjahresniveau; EBITDA (10,0 Mio. Euro) und EBITDA-Marge (16,3 %) leicht rückläufig - Ausblick der stabilen Geschäftsentwicklung für 2025 wird bestätigt
Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025 trotz nach wie vor herausfordernder Marktbedingungen mit einer stabilen Umsatzentwicklung und einem nur leicht reduzierten, deutlich positiven operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
