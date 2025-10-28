Mitteilung der SANHA GmbH & Co. KG:

Planmäßiger Geschäftsverlauf bei anhaltend guter Profitabilität in den ersten neun Monaten 2025

- Umsatzerlöse mit 94,6 Mio. Euro leicht über Vorjahr getrieben durch positives Kälte- und Industriegeschäft

- EBITDA mit 15,6 Mio. Euro und EBITDA-Marge mit 16,5 % auf weiterhin gutem Niveau

- Ausblick Gesamtjahr 2025: Erwarteter solider Geschäftsverlauf wird trotz schwieriger Marktbedingungen bestätigt

Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...