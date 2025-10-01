Die Mutares SE & Co. KGaA setzt ihre Einkaufstour im Verteidigungs- und Spezialfahrzeugsektor fort. Das Portfoliounternehmen Magirus übernimmt die österreichische Achleitner Fahrzeugbau GmbH - ein Traditionsunternehmen mit starker Stellung bei Offroad- und Militärfahrzeugen. Der Abschluss des Deals wird für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen. Finanzdetails wurden nicht genannt. Achleitner: 90 Jahre Erfahrung in Spezialfahrzeugen Das 1932 gegründete Unternehmen mit Sitz in Radfeld, Tirol, beschäftigt rund 120 Mitarbeiter. Achleitner ist bekannt für: gepanzerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
