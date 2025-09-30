Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH



30.09.2025 / 15:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA Unternehmen: ABO Energy KGaA ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 30.09.2025 Kursziel: 97,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 97,00.



Zusammenfassung:

ABO Energy erwägt, ihr Geschäftsmodell zu erweitern. Bisher war das Unternehmen als reiner Projektierer von Wind-, Solar-, Batterie- und grünen Wasserstoffprojekten tätig. Nun prüft ABO Energy, selbst Anlagenbetreiber zu werden. Der Aufbau und Betrieb eines eigenen Portfolios aus Wind-, PV- und Speicherparks würde wiederkehrende Cashflows generieren und ABO Energy die Möglichkeit bieten, sich zu einem breit aufgestellten Anbieter grüner Energielösungen zu entwickeln. Angesichts vieler eigener kurzfristig baureifer Projekte könnte das Unternehmen relativ schnell ein größeres Portfolio aufbauen, sofern externe Partner zur Finanzierung gefunden werden. Diese signalisieren grundsätzlich ihre Bereitschaft dazu, sofern sie übliche Aktionärsrechte erlangen. Daher erwägt ABO Energy die Rückumwandlung in eine AG. Die Gründerfamilien, die zusammen 52% der Anteile besitzen, wären bereit, Aktienpakete zur Finanzierung des IPP-Portfolios zu veräußern. Wir werden unser Bewertungsmodell und unsere Schätzungen anpassen, wenn das Unternehmen seinen Plan umsetzt und Eckdaten zum Portfolioaufbau bekannt gibt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €97 (Kurspotenzial: ~170%). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 97.00 price target.



Abstract:

ABO Energy is considering expanding its business model. Until now, the company has operated purely as a project developer for wind, solar, battery and green hydrogen projects. ABO Energy is now examining becoming a plant operator itself. Building and operating its own portfolio of wind, PV and storage parks would generate recurring cash flows and give ABO Energy the opportunity to develop into a broad-based provider of green power solutions. Given its many projects that are ready for construction in the short term, the company could build up a larger portfolio relatively quickly, provided that external partners can be found for financing. These potential partners have signalled their general willingness to do so, provided they obtain the usual shareholder rights. ABO Energy is therefore considering changing back into an AG. The founding families, who together own 52% of the shares, would be prepared to sell blocks of shares to finance the IPP portfolio. We will adjust our valuation model and forecasts if the company implements its plan and announces key data on the portfolio build-up. An updated DCF model yields an unchanged price target of €97 (upside: ~170%). We confirm our Buy recommendation.





Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AB9_GR-2025-09-30_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

