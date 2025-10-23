Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:
ABO Energy sichert KfW-Finanzierung für Umspannwerke
In den nächsten zwei Jahren plant ABO Energy, elf Umspannwerke in Deutschland zu errichten, um neue Wind-, Solar- und Batterieparks ans Netz zu bringen. In der Vergangenheit hat der Wiesbadener Projektentwickler die von ihm errichteten Umspannwerke grundsätzlich gemeinsam mit den angeschlossenen Energieparks anteilig an deren Betreiber veräußert. Künftig aber nimmt ABO Energy Umspannwerke in Deutschland aus strategischen Gründen in den eigenen Bestand. "Das verschafft uns langfristig Vorteile beim Netzanschluss künftiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
