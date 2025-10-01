Der Bremer Windpark-Entwickler Energiekontor (ISIN: DE0005313506) hat den Windpark Würselen an den Dresdner Energieversorger SachsenEnergie veräußert. Mit 18 Megawatt Leistung ist die Anlage im Mai in Betrieb gegangen. Der Deal zeigt, wie Repowering alte Standorte fit für die Zukunft macht und gleichzeitig die Akzeptanz vor Ort verbessert. Energiekontor macht aus alt neu: Der Windpark Würselen im Landkreis Aachen hat eine lange Geschichte. Energiekontor hatte ihn vor mehr als 20 Jahren projektiert und gebaut. Jetzt wurden die drei alten GE-Anlagen mit jeweils 1,5 Megawatt durch moderne Vestas-Turbinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
