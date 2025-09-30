Mitteilung der Energiekontor AG:

SachsenEnergie erwirbt Windpark Würselen von Energiekontor

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den im Mai 2025 in Betrieb genommenen Windpark Würselen an den deutschen Energieversorger SachsenEnergie veräußert.

Bei dem veräußerten Onshore-Windpark handelt es sich um den repowerten Windpark Würselen im Landkreis Aachen in Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamterzeugungsleistung von 18,0 Megawatt. Der Windpark ist mit einer EEG-Vergütung ausgestattet und konnte bereits im Mai 2025 in Betrieb genommen werden. ...

