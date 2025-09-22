Singulus hebt sich als Nischen-Anlagenbauer durch eine enge Kundenintegration und ein breites Technologie-Portfolio hervor, das das Unternehmen im Zentrum von Halbleiter-, Solar- und Medizintechnik-Trends positioniert. Auf unserer Konferenz hob das Management Wachstumsmöglichkeiten in MRAM/RRAM-Speichern und der nächsten Generation von Photovoltaik hervor, mit Frühstarter-Vorteilen bei Perowskit-Tandems sowie einer starken Position in HJT-/TOPCon-Produktionslinien. Über diese Kernsegmente hinaus bietet die Diversifizierung in Wasserstoffelektroden, Festkörperbatterien und Carbon Capture strategische Optionen, während die MEDLINE-Plattform bereits Validierung im robusten Medizinmarkt erfährt. Kurzfristige Risiken bestehen weiterhin in verhaltenen Auftragseingängen und der Umsetzung, doch mit mehreren strukturellen Rückenwinden in den Endmärkten könnten selbst moderate Erfolge die Umsätze deutlich steigern und Momentum auslösen. Wir bekräftigen unsere spekulative Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 3,75 EUR und wägen kurzfristige Umsetzungsrisiken gegen langfristiges Aufwärtspotenzial ab. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie hier: https://research-hub.de/events/video/2025-09-16-14-30/SNG-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag





© 2025 AlsterResearch