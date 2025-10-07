Original-Research: Planethic Group AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Planethic Group AG
First Berlin Equity Research hat am 07.10.2025 die Coverage von Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2/ Bloomberg: VEZ GR) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 26,00.
Zusammenfassung:
Wir nehmen die Coverage von der Planethic Group AG mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von €26 (Aufwärtspotenzial: 108%) auf. Das Unternehmen befindet sich mitten in einer strategischen Neuausrichtung auf BevTech und plant, seine 2D-Drucktechnologie zur Herstellung von Getränken in flach verpackter Blattform zu nutzen. Derzeit strebt Planethic die Serienproduktion von haltbarer Hafermilch unter der Marke Mililk an und hat einen Vertrag mit einem namhaften US-Partner abgeschlossen, der bereits große Gastronomie- und Caféketten beliefert. Wenn die Skalierung gelingt, hat Planethic unserer Meinung nach eine hervorragende Chance, Marktanteile im riesigen US-Markt für alternative Milchprodukte zu gewinnen, indem es attraktive Preise und Nachhaltigkeitsmerkmale für sich nutzt.
First Berlin Equity Research on 07/10/2025 initiated coverage on Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2/ Bloomberg: VEZ GR). Analyst Ellis Acklin placed a BUY rating on the stock, with a EUR 26.00 price target.
Abstract:
We start coverage of Planethic Group AG with a Buy rating and €26 TP (upside: 108%). The company is in the midst of a strategic pivot into BevTech and plans to exploit its 2D-printing technology to produce flat-packaged beverages. Currently, Planethic is looking to scale production of ambient oat milk under the Mililk brand and has a deal in place with a formidable US partner that already distributes to large food service and coffee shop chains. If it can scale, we think Planethic has an excellent opportunity to win market share in the enormous US non-dairy milk category by capitalising on attractive pricing and sustainability features.
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: VEZ_GR-2025-10-07_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
2209200 07.10.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group