ABO Energy kümmert sich ab sofort auch als Dienstleister um die technische Planung, die Beschaffung und die Errichtung von Solar- und Hybridprojekten (Solar und Batterien). EPC-Dienstleistungen (Engineering, Procurement, Construction) bietet ABO Energy für Energieparks mit einer Nennleistung ab zehn Megawatt peak (MWp). Besonderer Fokus liegt auf der Integration von Batteriespeicherlösungen (BESS). ABO Energy hat bereits Solar- und Batterieparks mit einer Gesamtleistung von rund 600 Megawatt ans Netz gebracht. Dabei handelt es sich um selbst entwickelte Projekte, die das Unternehmen überwiegend schlüsselfertig errichtet hat. Nun stellt ABO Energy die Expertise auch Dritten als Dienstleistung zur Verfügung. Mit dieser strategischen Erweiterung reagiert ABO Energy auf die steigende Nachfrage nach technisch und wirtschaftlich optimierten Komplettlösungen für die Energieerzeugung und -speicherung. Der ganzheitliche EPC-Ansatz umfasst alle Projektphasen - von der Ausführungsplanung über die Beschaffung bis hin zur Inbetriebnahme der Anlagen. Darüber hinaus können Kunden optional auf Betriebsführungs- und Wartungsservices zugreifen. "Die Anforderungen an industrielle Energieprojekte steigen - technisch wie wirtschaftlich", sagt Wojtek Swietochowski, Leiter des Solarbereichs. "Mit unserem EPC-Angebot schaffen wir für unsere Kunden ein Höchstmaß an Planungssicherheit, Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit." Ein besonderer Kompetenzschwerpunkt liegt auf der Integration von Batteriespeichersystemen in Photovoltaikanlagen. ABO Energy hat das Potenzial frühzeitig erkannt und zählt in Deutschland zu den Marktführern bei der Umsetzung dieser Hybridprojekte. Diese bieten nicht nur höhere Erträge, sondern auch eine verbesserte Netzstabilität und Lastverschiebung - wichtige Kriterien für industrielle Energieverbraucher und Netzbetreiber gleichermaßen. Das neue Angebot richtet sich primär an Energieversorger und industrielle Investoren, die Hybrid- oder Solarparks im Megawattbereich suchen. Entscheidend dabei sind transparente Prozesse, klare Budget- und Zeitpläne sowie die konsequente Ausrichtung auf hochwertige Komponenten und langlebige Systemarchitekturen. "Ein Energieprojekt ist heute mehr als nur Technik", so Wojtek Swietochowski. "Es geht um langfristige Werte, zuverlässige Erträge und eine stabile, nachhaltige Energiezukunft. Genau dafür bieten wir die passende Umsetzungskompetenz." Die Erweiterung der Geschäftstätigkeit um EPC trägt zu einem optimierten Einsatz der Personalressourcen bei ABO Energy bei und stärkt die Ertragskraft. Mehr Infos und Kontaktdaten unter www.aboenergy.de/epc



