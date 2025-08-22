Dynamische Anleihen-Woche

Am KMU-Anleihemarkt geht es auch in der 34. Kalenderwoche mit neuen Emissionen und spannenden Finanzierungsinitiativen dynamisch zu. Parallel zeigen die Halbjahreszahlen zahlreicher Emittenten, dass sich viele Mittelständler trotz volatiler Rahmenbedingungen stabil entwickeln und den Kapitalmarkt als wichtigen Finanzierungspartner nutzen. Die Energiekontor AG bietet bereits seit Anfang des Monats eine neue Unternehmensanleihe am Markt an. Die neue Anleihe der Bremer hat ein Zielvolumen von 15 Millionen Euro und wird jährlich mit 5,50 % verzinst. Ab einer Mindestanlage von 3.000 Euro können Investoren zeichnen. Vorstandschef Peter Szabo betont im Gespräch mit dem Anleihen Finder in dieser Woche die seit 35 Jahren bewährte Strategie des Erneuerbaren Energien-Unternehmens, die auf einer Kombination aus Projektverkäufen und dem Ausbau des Eigenportfolios basiert. Ein Modell, welches Energiekontor Stabilität auch in volatilen Marktphasen sichere.

Die JDC Group AG hat in dieser Woche erfolgreich eine variabel verzinste, vorrangig besicherte Anleihe im Nordic Bond-Format (ISIN: NO0013618587) über 70 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Der erste ...

