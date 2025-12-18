Zug, 18. December 2025 - Die Multitude AG (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755), ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet ("Multitude", "Unternehmen" oder "Gruppe"), gibt die Veröffentlichung seines Finanzkalenders für das Jahr 2026 inklusive der Veröffentlichungstermine der Finanzberichte der Gruppe sowie der Hauptversammlung bekannt:

Datum Event 10.02.2026 Silent Period 10.02.2026 - 11.03.2026 12.03.2026 Multitude AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 19.03.2026 Pareto Securities' 15th Annual Nordic Corporate Bond Conference 26.03.2026 Multitude AG: Geschäftsbericht 2025 26.03.2026 Multitude Bank p.l.c.: Geschäftsbericht 2025 26.03.2026 Multitude Capital Oyj: Geschäftsbericht 2025 21.04.2026 Silent Period 21.04.2026 - 20.05.2026 24.04.2026 Multitude AG: Hauptversammlung 21.05.2026 Multitude AG: Quartalsmitteilung Q1 2026 14.07.2026 Silent Period 14.07.2026 - 12.08.2026 13.08.2026 Multitude AG: Halbjahresbericht 2026 13.08.2026 Multitude Bank p.l.c.: Halbjahresbericht 2026 13.08.2026 Multitude Capital Oyj: Halbjahresbericht 2026 31.08.2026 EF Equity Forum: Herbstkonferenz 13.10.2026 Silent Period 13.10.2026 - 11.11.2026 12.11.2026 Multitude AG: Quartalsmitteilung 9M 2026 23.11.2026 - 24.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026

