The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2025
ISIN Name
US722304AC65 PDD HOLDINGS 20/25 ZO CV
US81141RAF73 SEA LTD. 21/25 CV
US91282CJL63 USA 23/25
DE000LB1B175 LBBW STUFENZINS 16/25
CH0361533067 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-25 496
CH0303138520 DT. BAHN 15/25 MTN
DE000SYM7720 SYMRISE AG ANL.19/25
US15135UAM18 CENOVUS ENG. 17/27
XS0564485273 BG ENERGY CAP.10/25 MTN
XS2264568481 CA CIB FIN.L 20/25 MTN
XS1828032786 DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN
XS1143916465 LINDE INC. 14/25
US9128285N64 US TREASURY 2025
XS2262982072 KIB SUKUK 20/30 FLR
XS2264712436 CLEARSTR.EUR. ANL 20/25
DE000A3H2TU8 PAUL TECH AG IHS.20/25
US91282CAZ41 USA 20/25
DE000A3MP4T1 VONOVIA SE MTN 21/25
XS2263652815 AUDAX RENOVA 20/25 CV
DE000DK0JQ58 DEKA MTN SERIE 7571
XS1301525207 ALBARAKA SUKUK 15/25 FLR
US126117AT75 CNA FIN. 16/26
US443510AG72 HUBBELL 16/26
US254709AP32 CAP.ONE FINL 19/26
FR0014003Q41 DANONE 21/25 MTN
US341081FM41 FLA PWR LT 2025
BE6339419812 GBL 22/25 CV REGS
XS1787962593 P.P.PPA-S56 18/25
XS2559453431 PACCAR F.E. 22/25 MTN
DE000DL19WC6 DT.BANK MTN 21/25
US45866FAD69 INTERCONT.EXCHANGE 15/25
US260543CN13 DOW CHEM. 19/25
IT0005127086 B.T.P. 15-25
DE000DK03V88 DEKA DL FESTZINS 21/25
DE000LB2BJM3 LBBW FZA NH 21/25
ES0380907040 UNICAJA BCO 21/26 FLR
DE000A351YN0 BDT MEDIA AUTOM.ANL 23/28
XS2679765037 LANDSBANKINN 23/27 MTN
XS2630448434 NIBC BANK 23/25 MTN
DE000A30VGY5 DS INVESTOR ANL 22/25
US023135CN43 AMAZON.COM 22/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2025
ISIN Name
US722304AC65 PDD HOLDINGS 20/25 ZO CV
US81141RAF73 SEA LTD. 21/25 CV
US91282CJL63 USA 23/25
DE000LB1B175 LBBW STUFENZINS 16/25
CH0361533067 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-25 496
CH0303138520 DT. BAHN 15/25 MTN
DE000SYM7720 SYMRISE AG ANL.19/25
US15135UAM18 CENOVUS ENG. 17/27
XS0564485273 BG ENERGY CAP.10/25 MTN
XS2264568481 CA CIB FIN.L 20/25 MTN
XS1828032786 DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN
XS1143916465 LINDE INC. 14/25
US9128285N64 US TREASURY 2025
XS2262982072 KIB SUKUK 20/30 FLR
XS2264712436 CLEARSTR.EUR. ANL 20/25
DE000A3H2TU8 PAUL TECH AG IHS.20/25
US91282CAZ41 USA 20/25
DE000A3MP4T1 VONOVIA SE MTN 21/25
XS2263652815 AUDAX RENOVA 20/25 CV
DE000DK0JQ58 DEKA MTN SERIE 7571
XS1301525207 ALBARAKA SUKUK 15/25 FLR
US126117AT75 CNA FIN. 16/26
US443510AG72 HUBBELL 16/26
US254709AP32 CAP.ONE FINL 19/26
FR0014003Q41 DANONE 21/25 MTN
US341081FM41 FLA PWR LT 2025
BE6339419812 GBL 22/25 CV REGS
XS1787962593 P.P.PPA-S56 18/25
XS2559453431 PACCAR F.E. 22/25 MTN
DE000DL19WC6 DT.BANK MTN 21/25
US45866FAD69 INTERCONT.EXCHANGE 15/25
US260543CN13 DOW CHEM. 19/25
IT0005127086 B.T.P. 15-25
DE000DK03V88 DEKA DL FESTZINS 21/25
DE000LB2BJM3 LBBW FZA NH 21/25
ES0380907040 UNICAJA BCO 21/26 FLR
DE000A351YN0 BDT MEDIA AUTOM.ANL 23/28
XS2679765037 LANDSBANKINN 23/27 MTN
XS2630448434 NIBC BANK 23/25 MTN
DE000A30VGY5 DS INVESTOR ANL 22/25
US023135CN43 AMAZON.COM 22/25
© 2025 Xetra Newsboard