BDT Media Automation GmbH zahlt Green Bond 2023/28 vorzeitig zurück

Die BDT Media Automation GmbH gehört zu den Unternehmen, die am Kapitalmarkt eine bewegte Vergangenheit hatten. Nun hat das Unternehmen einen bemerkenswerten Schlussstrich gezogen und den laufenden Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A351YN0) drei Jahre vor Endfälligkeit vollständig zurückgezahlt. Ein Schritt, der überrascht, aber zugleich zeigt, wie stark sich der Spezialist für Storage-Automation in den vergangenen Jahren operativ und finanziell zurückgearbeitet hat. Wir haben mit Geschäftsführer Dr. Holger Rath u.a. darüber gesprochen, warum BDT den Kapitalmarkt (vorerst) hinter sich lässt und welche Ziele das Unternehmen zukünftig verfolgt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Rath, die BDT Media Automation GmbH hat ihren laufenden Green Bond 2023/28 drei Jahre vor Laufzeitende zum 30.11.2025 zu 103% gekündigt und verabschiedet sich damit vorerst vom Kapitalmarkt. Was sind die ausschlaggebenden Gründe für diesen Schritt - und warum haben Sie es so eilig?

Dr. Holger Rath: Die Entscheidung zur vorzeitigen Rückzahlung entspringt einer klaren strategischen Abwägung, die sowohl unsere finanzielle Stabilität als auch die langfristige Ausrichtung unseres Unternehmens berücksichtigt. In den vergangenen Jahren ist es uns erfolgreich gelungen, unsere operative Ertragskraft deutlich zu steigern und die Liquiditätssituation nachhaltig zu verbessern. Dadurch sind wir heute in der Lage, den 11,5 % Green Bond im Volumen von 6,0 Mio. Euro komfortabel zu tilgen. Dass wir diesen Schritt frühzeitig gehen, ist kein Zeichen von Eile, sondern ein klarer Beweis von Kapitaldisziplin und unternehmerischer Selbstbestimmung. Wir nutzen einen Zeitpunkt, an dem sich operative Dynamik, Cashflow-Qualität und Marktumfeld ideal ergänzen. Im Ergebnis werden wir uns weiter entschulden, die Zinsbelastung spürbar senken und unsere unternehmerische Flexibilität erhöhen. Ebenso wichtig ist für uns ein transparenter und ...

