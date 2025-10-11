Anzeige
PTA-Adhoc: medondo holding ag: Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085) beschließen Anpassungen - der Anleihebedingungen - Laufzeitverlängerung, Zinsanpassung und Pflicht zur Einbringung

DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085) beschließen Anpassungen - der Anleihebedingungen - Laufzeitverlängerung, Zinsanpassung und Pflicht zur Einbringung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

medondo holding ag: Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085) beschließen Anpassungen

der Anleihebedingungen - Laufzeitverlängerung, Zinsanpassung und Pflicht zur Einbringung

München (pta000/11.10.2025/10:45 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

medondo holding AG: Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085; WKN: A3H208) beschließen Anpassungen der Anleihebedingungen - Laufzeitverlängerung, Zinsanpassung und Pflicht zur Einbringung

Die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085; WKN: A3H208) der medondo holding AG (die " Gesellschaft") haben im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß -- 18 SchVG auf Grundlage der am 23. September 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Aufforderung zur Stimmabgabe den Vorschlägen der Gesellschaft mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Das Teilnahmequorum von mindestens 50 % der stimmberechtigten ausstehenden Teilschuldverschreibungen wurde erreicht; die erforderliche Mehrheit von mindestens 75 % der teilnehmenden Stimmrechte lag vor.

Im Wesentlichen wurden folgende Anpassungen der Anleihebedingungen beschlossen:

a) Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2021/2026 um ein Jahr, also bis zum 1. März 2027.

b) Erhöhung des Zinssatzes auf 7,5 % p.a. auf den Nennbetrag der Anleihe ab dem 1. März 2025, davon sind 1,5 % p.a. erstmals am 1. März 2026 fällig und sodann quartalsweise bis zur Endfälligkeit und 6 % p.a. davon sind endfällig zum Zeitpunkt der (neuen) Endfälligkeit der Anleihe.

c) Pflicht der Anleihegläubiger zur Einbringung ihres Rückzahlungsanspruchs in Höhe des Nennbetrags der Schuldverschreibungen nebst hierauf aufgelaufener endfälliger Zinsen in die Emittentin im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Zeichnung von Aktien der Emittentin.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      medondo holding ag 
           Tattenbachstraße 6 
           80538 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Rotter 
Tel.:         +49 89 9974290 00 
E-Mail:        ir.holding@medondo.com 
Website:       www.holding.medondo.com 
ISIN(s):       DE0008131350 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760172300649 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2025 04:45 ET (08:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
