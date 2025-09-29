Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH



29.09.2025 / 09:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu medondo holding AG Unternehmen: medondo holding AG ISIN: DE0008131350 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 29.09.2025 Kursziel: EUR 2,10 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler

Weiteres Debt-to-Equity-Paket medondo hat ein weiteres Maßnahmenpaket angekündigt, das mittelfristig nicht nur eine komplette Entschuldung des Unternehmens zur Folge haben soll, sondern auch von einem Liquiditätszufluss begleitet wird, mit dem die bevorstehende Vertriebsoffensive finanziert werden kann. Wir bestätigen unser DCF-basiertes Kursziel von EUR 2,10 (Base-Case-Szenario) je Aktie sowie unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding AG. In einer Szenarioanalyse haben wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich der beiden Input-Variablen Umsatzwachstumsrate und Marge während der Phase des Terminal Value getestet und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 1,90 (Worst-Case-Szenario) und EUR 2,30 (Best-Case-Szenario) je Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: medondoholding_UpdateReport20250929



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



