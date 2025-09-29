Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu medondo holding AG
Weiteres Debt-to-Equity-Paket
medondo hat ein weiteres Maßnahmenpaket angekündigt, das mittelfristig nicht nur eine komplette Entschuldung des Unternehmens zur Folge haben soll, sondern auch von einem Liquiditätszufluss begleitet wird, mit dem die bevorstehende Vertriebsoffensive finanziert werden kann. Wir bestätigen unser DCF-basiertes Kursziel von EUR 2,10 (Base-Case-Szenario) je Aktie sowie unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding AG. In einer Szenarioanalyse haben wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich der beiden Input-Variablen Umsatzwachstumsrate und Marge während der Phase des Terminal Value getestet und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 1,90 (Worst-Case-Szenario) und EUR 2,30 (Best-Case-Szenario) je Aktie.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: medondoholding_UpdateReport20250929
Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2205042 29.09.2025 CET/CEST