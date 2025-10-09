Zusammenfassung: Halbjahr 2025: Umsatz +21 % auf 215 Mio. Euro, EBITDA-Marge 25 %. Guidance bestätigt: 485-515 Mio. Euro Umsatz, 125-140 Mio. Euro EBITDA. Strategische Zukäufe: Captify und Acardo erweitern Demand-Side- und Retail-Media-Geschäft. Bewertung: KGV 2026e rund 7-8, EV/EBITDA ˜ 5 - deutlich unter Branchenschnitt. Analysten: Durchweg "Buy"-Ratings, Kursziele 3,8 - 6,5 Euro, hohes Bewertungs-Upside. 1. Unternehmensprofil - Der Weg zur End-to-End-Werbetechnologie: Die Verve Group SE (ISIN SE0018538068) hat sich vom Mobile-Spezialisten zu einer integrierten AdTech-Plattform entwickelt, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt