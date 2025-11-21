Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH



21.11.2025 / 11:49 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: 9M/25 Bericht Recommendation: Kaufen from: 21.11.2025 Target price: €4,50 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 5,10 auf EUR 4,50.



Zusammenfassung:

Wie erwartet lagen die Q3-Ergebnisse auf vergleichbarer Basis unter den Vorjahreswerten. Das Management hatte den Markt bereits darauf hingewiesen, dass das September-Quartal durch die anhaltenden Auswirkungen des langsamen Aufbaus des Supply-Side-Platform-Geschäfts (SSP) nach umfangreichen Plattformvereinheitlichungen in Q2 und zu Beginn des dritten Quartals belastet sein würde. Nach zwei enttäuschenden Quartalen ist die Skepsis des Marktes wieder aufgekommen, und die Anleger werden auf das vierte Quartal blicken, um sich zu vergewissern, dass das Geschäft tatsächlich wieder auf Kurs ist. Die Geschäftsführung bestätigte die Guidance für 2025, die nun eine Änderung der Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15 widerspiegelt. Das Unternehmen hat bereits zuvor schwierige Zeiten überwunden, und wir glauben, dass der schwache Abschwung zur Jahresmitte lediglich eine vorübergehende Unterbrechung seines Wachstumskurses darstellt. Unser Kursziel sinkt auf €4,50 (zuvor: €5,10), nachdem wir unsere Investitionsannahmen in unseren kurzfristigen Prognosen nach oben korrigiert haben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve bei (Aufwärtspotenzial: 200%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 5.10 to EUR 4.50.



Abstract:

As expected, Q3 results were down YoY on a LFL-basis. Management had already signalled to the market that the September period would be burdened by the lingering effects of the slow ramp-up of the Supply Side Platform (SSP) business after extensive platform unifications in Q2 and early Q3. After two underwhelming quarters, market scepticism has resurfaced, and investors will look for Q4 to confirm that operations are indeed back on track. Management confirmed 2025 guidance that now reflects a change in revenue recognition as mandated by IFRS 15. The business has overcome headwinds before, and we believe the mid-year downturn is merely a temporary interruption in Verve's growth trajectory. Our TP moves to €4.5 (old: €5.1) after upping investment assumptions in our near-term forecasts. We remain Buy-rated on Verve (upside: 200%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: VRV_GR-2025-11-21_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News