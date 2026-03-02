Am 19. Februar habe Verve vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, schreibt GBC Research in einer aktuellen Studie. Der Ad-Tech-Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr, trotz eines schwierigen Werbemarktes und anspruchsvollen Umfelds, dank einer soliden Performance im Auftakt- und Schlussquartal, einen deutlichen Anstieg der ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse um 26,1 Prozent auf 550,92 Millionen Euro. Zur positiven Erlösentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de