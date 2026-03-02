Original-Research: Verve Group SE - von GBC AG



Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Empfehlung: Kaufen Kursziel: 7,65 EUR

Umsatzentwicklung GJ 2025 Am 19.02.2026 hat der Verve-Konzern umfangreiche vorläufige Geschäftszahlen zum vergangenen Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Hiernach hat der Ad-Tech-Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz eines schwierigen Werbemarktes und anspruchsvollen Umfelds dank einer soliden Performance im Auftakt- und Schlussquartal einen deutlichen Anstieg der ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse um 26,1% auf 550,92 Mio. € (VJ: 437,01 Mio. €) erzielt. Die rasanten Erlöszuwächse waren auch positiv beeinflusst durch die ab dem dritten Quartal eingetretene Änderung bei der Umsatzrealisierung nach IFRS 15 (Ausweis der Bruttoumsätze statt zuvor Nettoumsätze). In Bezug auf die vergleichbaren Umsatzerlöse (Pro-forma-Ausweis der Umsatzerlöse vor dem Q3 2025 auf Basis der Bruttoumsätze gemäß IFRS 15) wurde dennoch ein signifikanter Konzernumsatzanstieg um 8,4% auf 601,82 Mio. € (VJ: 555,19 Mio. €) verzeichnet. Zur positiven Erlösentwicklung hat dabei insbesondere das deutliche Wachstum im vierten Quartal um 9,9% auf 193,84 Mio. € (vergleichbarer Umsatz Q4 2024: 176,44 Mio. €) beigetragen, was auch gleichzeitig die Rückkehr auf den Wachstumskurs markierte (nach zuvor Umsatzrückgängen im Q2 und Q3 2025). Angetrieben wurde das Wachstum im vierten Quartal, dem traditionell umsatzstärksten Jahresquartal, einerseits durch signifikante organische Umsatzzuwächse (organischer Umsatzbeitrag: 5,3%). Daneben wurde das organische Wachstum auch ergänzt durch anorganische Wachstumseffekte aus den im Q3 2025 getätigten Akquisitionen von Captify und Acardo, die 12,2% zum Umsatzwachstum des Schlussquartals beisteuerten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dieser signifikante Umsatzzuwachs im vierten Quartal trotz eines aufgetretenen kundenspezifischen Effekts, der zum Verlust dieses Kunden führte, und einer hohen Vorjahresvergleichsbasis (positive Einmaleffekte im Q4 2024 v.a. durch hohe politische Werbeausgaben) erzielt wurde. Zudem wurde das Wachstumstempo im Schlussquartal durch einen erheblichen "Währungsgegenwind" gebremst, da laut Unternehmensangaben der US-Dollar im Jahresvergleich um 9,0% abgewertet hat und damit einen signifikanten negativen Effekt auf die Umsatzerlöse in Höhe von rund 8,0% hatte. Die verzeichneten organischen Umsatzzuwächse im Schlussquartal resultierten primär aus einem Anstieg der Softwarekundenbasis. So konnte die Gesamtzahl der Softwarekunden auf Verve's Ad-Tech-Plattform zum Ende des vierten Quartals im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 26,7% auf 3.734 (Gesamtkundenanzahl Q4 2024: 2.948) zulegen. Im Großkundensegment (Umsatzvolumen >100T $) wurde die Kundenanzahl zum Ende des vierten Quartals mit 1.124 (Q4 2024: 1.140) nahezu stabil gehalten, wobei die Großkundenanzahl gegenüber dem dritten Quartal wieder signifikant um 5,3% (Großkundenanzahl Q3 2025: 1.067) angestiegen ist. Da das Gesamtkundenwachstum damit oberhalb des organischen Umsatzwachstums lag, spiegelten diese Kennzahlen bereits die ersten positiven Effekte aus dem signifikanten Ausbau der Vertriebsbasis wider. Parallel hierzu ist die Anzahl der platzierten Anzeigen (sog. Ad Impressions) zum Ende des vierten Quartals deutlich um 13,1% auf 310 Mrd. (Ad Impressions Q4 2024: 274 Mrd.) angestiegen. Die Kundenbindungsrate erreichte im vierten Quartal das Rekordniveau von 99,0% (Q4 2024: 97,0%) und untermauert damit die hohe Kundenzufriedenheit mit der vereinheitlichten Technologiepattform. Auch die signifikante Umsatzerholung im Q4 unterstreicht die positiven Auswirkungen der erfolgreich abgeschlossenen Plattformmigration, die im Q2 des vergangenen Jahres gestartet wurde. Ergebnisentwicklung 2025 Die im Jahresverlauf umgesetzten strukturellen Kosten- und Effizienzmaßnahmen zeigten sich in Bezug auf die Margen- und Ertragsentwicklung bereits im vierten Quartal spürbar wirksam. So konnte die Bruttomarge (vergleichbare Umsatzerlöse abzgl. eingekaufter Services) im Q4 2025 deutlich auf 44,6% (Bruttomarge Q4 2024: 40,6%) zulegen und sich auch im Vergleich zum vorherigen Quartal (Bruttomarge Q3 2025: 36,6%) signifikant verbessern. Diese Margenerholung resultiert insbesondere aus der erfolgreichen Plattformvereinheitlichung und der damit verbundenen deutlichen Verbesserung der Performance und Effizienz des Technologie-Stacks und dem gestärkten operativen Hebel (u.a. stärkere Skalierbarkeit). Trotz höherer Bruttomarge bzw. höherem Bruttoergebnis bewegte sich das bereinigte EBITDA aufgrund signifikanter Vertriebsinvestitionen und negativen Währungseffekten mit 48,60 Mio. € (Q4 2024: 48,50 Mio. €) auf stabilem Niveau. Hieraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge (auf vergleichbarer Umsatzbasis) von 25,1% (Q4 2024: 27,5%). In Bezug auf die operative Ergebnisentwicklung des Gesamtjahres 2025 wurde ein moderater Rückgang des EBITDA auf 122,12 Mio. € (VJ: 128,52 Mio. €) verzeichnet. Korrigiert um einmalige Kosten- und Sondereffekte (z.B. M&A- und Beratungskosten oder Restrukturierungskosten) konnte sogar ein leichter Anstieg des bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) auf 134,40 Mio. € (GJ 2024: 133,20 Mio. €) erzielt werden. Hieraus resultierte eine bereinigte EBITDA-Marge (auf vergleichbarer Umsatzbasis) von 22,3% (GJ 2024: 24,0%). Unserer Einschätzung nach haben insbesondere verstärkte Kostenoptimierungsmaßnahmen, Wachstumsinitiativen (z. B. Ausbau der Vertriebsbasis und Stärkung des Leistungsangebots) sowie ungünstige Wechselkurseffekte (vor allem ein schwacher US-Dollar gegenüber dem Euro) einer nochmals verbesserten Ergebnisentwicklung entgegengestanden. Prognosen und Modellannahmen Die vom Verve-Management mit den Q3-/9-Monatszahlen bekräftigte bzw. angehobene Unternehmensguidance (Umsatz von 560-580 Mio. € und Adj. EBITDA von 125-140 Mio. €) für das GJ 2025 lag damit umsatzseitig nahe am unteren Ende der Prognosebandbreite und ergebnisseitig über dem Mittelwert der Prognosebandbreite der Technologiegesellschaft. Unsere Umsatzschätzung (Umsatz GBCe: 571,05 Mio. €) wurde knapp verfehlt, wohingegen unsere Ergebnisprognose (Adj. EBITDA GBCe: 127,85 Mio. €) übererfüllt wurde. Mit Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen hat das Verve-Management ebenfalls einen detaillierten Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2026 gegeben. Nach der starken Wachstumsdynamik im vierten Quartal, weiteren Investitionen in die Vertriebsbasis, der Verbesserung der Plattformstruktur und den KI-basierten Kundenlösungen, rechnet der Ad-Tech-Konzern damit, dass sich der dynamische Wachstumstrend des Q4 2025 auch im aktuellen Geschäftsjahr fortsetzen wird. Auf konservativer Basis erwartet Verve daher für das laufende Geschäftsjahr 2026 konkret einen Umsatz in der Bandbreite von 680 Mio. € bis 730 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 145 Mio. € bis 175 Mio. €. Laut Unternehmensangaben hat der Verve-Vorstand diese Prognosespanne ebenfalls mit einer robusten Sicherheitsmarge versehen. Angesichts der Höhe des operativen Jahresergebnisses des vergangenen Geschäftsjahres (Adj. EBITDA GJ 2025: 134,4 Mio. €) und der erwarteten Effekte aus dem im Q3 2025 bekannt gegebenen Sparprogramm (erwartete jährliche Personalkostenersparnis ab 2026 von ca. 8,0 Mio. €) sowie der Ergebnisbeiträge aus den beiden kürzlichen Akquisitionen (Pro-forma Adj. EBITDA-Beiträge aus Captify & Acardo-M&A im GJ 2025 laut Verve Group-Angabe: 7,8 Mio. €) stufen wir diese Guidance vor allem ergebnisseitig als deutlich konservativ ein. Weiteres relevantes profitables Umsatzpotenzial eröffnet sich unter anderem aus dem Marktwachstum der Kernmärkte (laut unseren Recherchen erwartetes Marktwachstum von ca. 9,0% für den globalen digitalen Werbemarkt in 2026) und zugleich möglichen Marktanteilsgewinnen. Vor dem Hintergrund der im wichtigen Q4 2025 gelungenen Rückkehr auf den profitablen Wachstumskurs, dem positiven Ausblick und der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie, bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz- und EBITDA-Prognosen. Bedingt durch die deutlich über unseren Erwartungen angefallenen nicht zahlungswirksamen Abschreibungseffekte (v.a. hinsichtlich PPA- und Produktentwicklungsabschreibungen) im vergangenen Geschäftsjahr, haben wir unsere bisherigen Nettoergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 und das Folgejahr 2027 reduziert. Das darauffolgende Geschäftsjahr 2028 haben wir erstmals mit konkreten Umsatz- und Ergebnisschätzungen in unsere Detailschätzperiode aufgenommen. Durch den weiteren intensiven Ausbau der Vertriebsbasis, der verbesserten Plattformstruktur (höhere Effizienz und stärkere Skalierbarkeit nach Vereinheitlichung) und den innovativen ID-losen-Targeting-Lösungen sollte es Verve gelingen, bereits ab dem aktuellen Geschäftsjahr wieder eine deutlich höhere Wachstumsdynamik zu erreichen. Mithilfe der verbesserten Bruttomargenstruktur und der optimierten Technologiebasis sollten auch zukünftig, parallel zu den erwarteten starken Umsatzzuwächsen, deutlich überproportionale Ergebnisverbesserungen erzielt werden können. Basierend auf unseren bestätigten Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen haben wir unser bisheriges Kursziel leicht auf 7,65 € (zuvor: 7,95 €) je Aktie gesenkt. Unsere Kurszielreduktion resultiert aus der Erhöhung des risikofreien Zinses (auf 3,0%, statt bisher 2,5%) und dem damit verbundenen Anstieg der gewichteten Kapitalkosten (auf 9,7%, statt zuvor 9,3%). Kurszielerhöhend wirkte hingegen der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2028 in unsere Detailschätzperiode und die demzufolge höhere Ausgangsbasis für die Prognosen der darauffolgenden Geschäftsjahre. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Verve-Aktie.



