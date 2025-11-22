Aktien: Diese Woche mussten die Anleger erkennen, dass die stark gestiegenen Aktienkurse anfällig für eine scharfe Korrektur sind. Obwohl der Shutdown Geschichte ist, Nvdia diese Woche überraschenderweise nicht enttäuschte wurden andere Gründe für eine ausgeprägte Kursschwäche gefunden. Und es traf die hochbewerteten KI-Aktien an der NASDAQ, die Techwerte und auch andere Branchen. Dazu ein Gemetzel bei den Altcoins, die unter einem FED-Protokoll litten, das die für Dezember sicher erachtete Zinssenkung wieder in Zweifel zieht. Auch Gold und Silber hielten sich nur gerade auf dem Vorwochenniveau. ...

