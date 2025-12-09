Auf Steyr Motors hatten wir am 23. November in den sonntags erscheinenden Trading-Tipps hingewiesen und geschrieben, dass das österreichische Unternehmen seine Prognose gesenkt hat, die Beteiligungsgesellschaft Mutares ihren kompletten Anteil von über 20 Prozent am Hersteller von Hochleistungsmotoren abgestoßen hat und der Vorstand für das Geschäftsjahr "nur" noch einen Umsatzanstieg von 15 - 25 Prozent erwartet, zuvor ist die Chefetage von einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS