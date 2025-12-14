Die Aktie von Steyr Motors hat in den vergangenen zweieinhalb Wochen eine beachtliche Kursentwicklung verzeichnet und das gesetzte RuMaS-Kursziel bis auf 20 Cent am Handelsplatz Xetra erreicht. In der Spitze war beim "Hersteller von Hochleistungsmotoren" für Abonnenten ein Gewinn von 23,22 Prozent möglich. Zum Wochenausklang gestaltet sich die charttechnische Ausgangslage als schwer einschätzbar. Aufgrund der unsicheren Situation empfiehlt es sich, ...

