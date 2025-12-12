Summary: Reklassifizierung verbessert Verständlichkeit der Zahlen Operativer Cashflow wird klarer abgegrenzt Geschäftsmodell bleibt unverändert Markt reagiert bislang zurückhaltend Die Anpassung der Cashflow-Darstellung bei der Verve Group wirkt auf den ersten Blick technisch, hat aber eine klare Bedeutung für die Bewertung des Unternehmens. Durch die Reklassifizierung bestimmter Zahlungsströme wird deutlicher, welche Mittel tatsächlich aus dem operativen Geschäft stammen. Gerade bei wachstumsorientierten Unternehmen mit Akquisitionen ist diese Unterscheidung für Investoren zentral. Warum Cashflow-Transparenz ...

