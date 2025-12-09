Verve Group nimmt Reklassifizierung einer gestundeten Kaufpreiszahlung vor und passt Cashflow-Statement für Q3 2025 zahlungsneutral an

Verve Group nimmt Reklassifizierung einer gestundeten Kaufpreiszahlung vor und passt Cashflow-Statement für Q3 2025 zahlungsneutral an

Stockholm, 9. Dezember 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform im Bereich Advertising Technology, nimmt Anpassungen am Cashflow-Statement ihres Zwischenberichts für das dritte Quartal 2025 vor. Die Anpassung führt zu einem Anstieg des operativen Cashflows um 19.658 TEUR aufgrund der Reklassifizierung einer gestundeten Kaufpreiszahlung im Zusammenhang mit der Akquisition von Jun Group in den Finanzierungscashflow. Die Reklassifizierung ist zahlungsneutral und hat daher keine Auswirkungen auf die Höhe der liquiden Mittel zum Ende des Berichtszeitraums.

Anpassungen des Cashflow-Statements

Die Anpassungen führen zu einem Anstieg des operativen Cashflows für das dritte Quartal 2025 auf 24.319 TEUR (zuvor: 4.662 TEUR) und für die ersten neun Monate 2025 auf 29.892 TEUR (zuvor: 10.234 TEUR).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit bleibt unverändert und beläuft sich auf -33.964 TEUR für das dritte Quartal 2025 und -54.904 TEUR für die ersten neun Monate 2025.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit wird für das dritte Quartal 2025 auf -39.276 TEUR angepasst (zuvor: -19.618 TEUR) und für die ersten neun Monate 2025 auf -7.897 TEUR (zuvor: 11.761 TEUR).

Der Zwischenbericht Q3 2025 wurde von Deloitte AB geprüft, mit denen die Reklassifizierung einschließlich der zugehörigen bilanzierungsseitigen Behandlung formell abgestimmt wurde.

Die Reklassifizierung schafft eine einheitliche Bilanzierungsrichtlinie, wonach gestundete und Earn-out-Kaufpreisbestandteile bei Unternehmensakquisitionen als Cashflows aus Investitionstätigkeit auszuweisen sind, wenn die Zahlungen innerhalb von drei Monaten nach dem Closing erfolgen, und als Cashflows aus Finanzierungstätigkeit, wenn die Zahlungen mehr als drei Monate nach dem Closing erfolgen.

Unter https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ wurde eine Vergleichstabelle zur Verfügung gestellt, die die Auswirkungen der Reklassifizierung auf das Cashflow-Statement darstellt.

Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com .

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com



Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com



Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se.



This information constitutes inside information that Verve Group SE is obliged to make public in accordance with the (EU) Market Abuse Regulation 596/2014. The information in this press release has been made public through the agency of the responsible person set out below for publication at the time stated by Verve's news distributor EQS Newswire at the publication of this press release.





Datei: 20251209_VER_AH_CF_Q32025_deu_fin





