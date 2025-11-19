Das erste Halbjahr 2025/26 verläuft für Kapsch TrafficCom holprig. Der Umsatz fällt auf 200 Mio. Euro und damit rund 27 Prozent unter Vorjahr. Gleichzeitig gelingt die Rückkehr in die Gewinnzone: Das EBIT steigt - getragen von der Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland zur Pkw-Maut - auf 10,4 Mio. Euro, die Marge erreicht 5,2 Prozent. Unterm Strich steht ein Periodenergebnis von 2,1 Mio. Euro beziehungsweise 0,15 Euro je Aktie. Operativ bleibt die Lage jedoch angespannt: Ohne den Sonderertrag aus dem Vergleich läge das EBIT deutlich im Minus. CEO Georg Kapsch bringt die Gemengelage auf den ...

