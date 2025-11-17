YOC AG ist im Onlinewerbemarkt tätig. KI-unterstützung als Schlagwort. Mit einer Plattform, die das Zeug habe den Werbemarkt zu überperformen. Mit demselben Zielmarkt ist die Verve Group, SDAX Mitglied, tätig. Während Verve Morgne seine Zahlen liefert, ist heute die wesentlich kleinere YOC an den Kapitalmarkt herangetreten: Ergebnisse des Q3. Und was kann man sagen? Profitabilität unter Druck bei wenigstens gesteigertem Umsatz. Das bei einem schwächelnden Werbemarkt zu erreichen scheint für die Werbeplattform YOC's zu sprechen. Und bevor es um die Einzelheiten der Quartalsergebnisse geht ein ...

