Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: Sechsmonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 18.08.2025 Target price: €4,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

Zusammenfassung:

Die Hauptkennzahlen für Q2 lagen über dem Vorjahresniveau, waren jedoch schwächer als in den Vorquartalen. Das Management hatte bereits bei dem Q1 Conference Call angekündigt, dass das Juni-Quartal durch geplante Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Plattform belastet werden würde, um alle In-App-Marktplatzaktivitäten in einem einzigen Technologie-Stack zu konsolidieren. Diese Upgrades wurden zwar termingerecht abgeschlossen, doch nachfolgende Probleme bei der Wiederherstellung der vollen Leistungsfähigkeit der Supply Side Platform (SSP) wirkten sich bis ins dritte Quartal hinein aus und führten zu Umsatzverlusten in den ersten sechs Wochen von Q3. Dies ist neben den negativen Wechselkurseffekten der Hauptgrund für die reduzierte Guidance, die nun einen Umsatz zwischen €485 Mio. und €515 Mio. und ein AEBITDA zwischen €125 Mio. und €140 Mio. vorsieht (bisher: €530 Mio. bis €565 Mio. bzw. €155 Mio. bis €175 Mio.). Die aktualisierte Prognose weist erneut eine große Bandbreite auf, um der wirtschaftlichen Unsicherheit in den USA Rechnung zu tragen. Wir sehen hinter der Guidancesenkung eher ein vorübergehendes denn ein strukturelles Problem und behalten unsere Kaufempfehlung für Verve bei. Unser Kursziel sinkt auf €4,80 (bisher: €5,80), nachdem wir unsere Schätzung an das untere Ende der revidierten Prognose angepasst haben (Aufwärtspotenzial: 167%).



Abstract:

Headline Q2 KPIs were up YoY but weaker than prior quarters. Management had already signalled on the Q1 earnings call that the June quarter would be burdened by planned platform unification measures to consolidate all in-app marketplace activities into a single technology stack. These upgrades were completed on time, but subsequent problems in revving the Supply Side Platform (SSP) back up to full tilt bled into Q3 causing revenue loss during the first six weeks of the September quarter. This, alongside Fx headwinds, is the primary culprit behind the reduced guidance, which now calls for sales ranging from €485m to €515m and AEBITDA of €125m to €140m (old: €530m to €565m; €155m to €175m respectively). The updated guidance again features a wide range to account for US economic uncertainty. We regard the downgrade as more of a hiccup than a structural problem and stay Buy-rated on Verve. Our TP moves down to €4.8 (old: €5.8) after adjusting FBe to the lower end of the revised outlook (upside: 167%).



