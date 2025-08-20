The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2025
ISIN Name
DE000LB13DL4 LBBW STUFENZINS 19/25
DE000A289R82 RECONCEPT IHS 20/25
AU3CB0227676 OESTERR. K.BK 15/25 MTN
CH0022268004 K.F.W.ANL.V.05/2025 SF
DE000HLB3PJ8 LB.HESS.-THR.IS.08B/2016
DE000HLB3N89 LB.HESS.THR.CARRARA08N/16
DE000HLB5E47 LB.HESS.THR.CARRARA08N/17
DE000HLB50P8 LB.HESS.THR.CARRARA08S/23
DE000HLB50G7 LB.HESS.THR.CARRARA08A/23
FR0127562918 ALLIANZ BQUE 22/25
DE000BHY0GK6 LBBW PF 22/25
US31429LAG68 FEDERAT.CAIS 22/25 144A
XS2523390271 RWE AG MTN 22/25
XS2525172867 EBRD 22/25 MTN
DE000HLB50J1 LB.HESS.THR.CARRARA08N/23
DE000HLB50H5 LB.HESS.THR.CARRARA08M/23
AU3CB0282523 VW FI.S.AUS. 21/25
AU3CB0286839 K.F.W.ANL.V.22/2025 AD
XS1278720237 INTESA SAN. 15/25 MTN
XS2218691256 ICBCIL F. C. 20/25 MTN
XS2517856519 NICKEL INDUS 22/25 REGS
