Kalenderwoche 15 am KMU-Anleihemarkt

Die Iute Group plant die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe 2025/30 mit einem Mindestvolumen von 125 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang bietet sie den Inhabern ihrer bestehenden EUR-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) die Möglichkeit, ihre Anleihen entweder in die neue Anleihe zu tauschen oder gegen eine Barzahlung von 99 Euro pro Anleihe zurückzugeben. Voraussetzung für die Umsetzung der gesamten Transaktion ist, dass Alt-Anleihen im Volumen von mindestens 75 Mio. Euro angedient oder getauscht werden. Die neue Anleihe soll dann mit marktüblichen Bedingungen, einem Mindestzinssatz von 11?% p.a. und einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren ausgestattet sein. Die Angebotsfrist läuft vom 9. April bis zum 2. Mai 2025. Fußball-Zweitligist Hertha BSC strebt Änderungen an seinem Nordic Bond (ISIN: SE0011337054, ...

