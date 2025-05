DJ PTA-Adhoc: Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA: Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA verlängert die Laufzeit ihrer Anleihe 2020/2025 und die Fälligkeit von Zinsen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA: Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA verlängert die Laufzeit ihrer Anleihe 2020/2025 und die Fälligkeit von Zinsen

Grünwald (pta000/05.05.2025/20:20 UTC+2)

Grünwald, 05. Mai 2025. Die Geschäftsleitung der Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA gibt bekannt, dass in der "Abstimmung ohne Versammlung" im Zeitraum von Montag, den 28. April 2025 bis Mittwoch, den 30. April 2025, der Laufzeitverlängerung der Anleihe und der Fälligkeit der Zinsen gemäß Beschlussvorschlag mit 87,68% des an der Abstimmung teilgenommenen Nominalwertes zugestimmt wurde.

Demnach endet die Laufzeit der Unternehmensanleihe mit Ablauf des 13. April 2027. Die Zinsen für den Zeitraum ab dem 14. April 2024 werden erst am Fälligkeitstag zur Zahlung fällig. --2 Abs. 4 der Anleihebedingungen wird ersatzlos aufgehoben.

Die übrigen Bedingungen der Anleihe bleiben unverändert.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA Südliche Münchner Straße 56 82031 Grünwald Deutschland Ansprechpartner: Eric Bichlmeier Tel.: +49 89 211 212 59 E-Mail: eric.bichlmeier@bt-consulting.com Website: www.domaines-kilger.com/anleihe ISIN(s): DE000A254R00 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1746469200981 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2025 14:20 ET (18:20 GMT)