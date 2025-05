Finanztrends und Kapitalmarkt

Kalenderwoche 19 - während in Hamburg auf dem hochklassig besetzten Digital-Festival OMR (06. und 07. Mai) erstmals die Finanzmesse Finance Forward vollständig in das Messe-Programm integriert wurde - und sowohl inhaltlich als auch konzeptionell mit neuen Finanzthemen und -Trends zu überzeugen wusste, laufen am KMU-Anleihemarkt die Transaktionen weiter. Am Freitag hat die Zeichnungsphase für die neue Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2025/32 (ISIN NO0013536169) begonnen. Bis zum 19. Mai können Anleger die als Nordic Bond konzipierte Anleihe, deren Zinskupon zwischen 6,5% und 7,5% liegen wird, über die Börse bzw. DirectPlace zeichnen. Begleitend läuft bis 15. Mai noch ein freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der Homann-Anleihe 2021/26 (1:1-Tausch plus 20 Euro Barausgleich). Im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche konkretisierte Geschäftsführer Fritz Homann die Investitionsvorhaben des Unternehmens: "Ein zentraler Teil der Anleihe-Mittel wird in unsere Produktionsstandorte fließen. Konkret investieren wir in die Modernisierung und Erweiterung unserer Werke - insbesondere in Losheim am See. Darüber hinaus optimieren wir mit der neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...