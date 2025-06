Gelsenkirchen - Die neue Saison der 2. Bundesliga startet mit dem Traditionsduell zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC.



Das teilte die Deutsche Fußball-Liga am Freitag mit. Die Partie soll am 1. August um 20:30 Uhr in der Arena auf Schalke angepfiffen werden. Am Freitagnachmittag sollen die kompletten Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht werden.



Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass das Fußball-Oberhaus mit dem Duell zwischen dem Rekordmeister FC Bayern München und RB Leipzig in die Saison 2025/26 startet. Die 1. Bundesliga beginnt allerdings erst drei Wochen nach dem Unterhaus am 22. August.





