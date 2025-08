Meschede-Grevenstein (ots) -- Erfreuliche Partnerschaft mit dem FC Schalke 04- "Schalker Wohnzimmer" mit 135 Zapfhähnen- 42 Meter langer Schriftzug mit starker LeuchtkraftDie vier Meter hohen Lettern leuchten weithin sichtbar ins Revier - vor 20 Jahren hat die Brauerei C. & A. Veltins die Namensrechte der Veltins-Arena übernommen. Aus der Handschlagvereinbarung von Schalkes Manager Rudi Assauer und dem damaligen Veltins-Generalbevollmächtigten Michael Huber erwuchs eine von Kontinuität getragene Zusammenarbeit, deren Verträge mehrfach verlängert wurden und inzwischen bis 2027 Gültigkeit haben. "Beide Seite sind damals mit sehr viel Augenmaß an die Umbenennung herangegangen, weil ein Sponsoring der Namensrechte deutschlandweit, aber insbesondere für die Schalker Seele sehr neu war", fasst Dr. Volker Kuhl, Sprecher der Veltins-Geschäftsführung, die damaligen Beweggründe zusammen. Für Rudi Assauer sei Veltins schon deshalb ein Traumpartner gewesen, weil die Biermarke anders als viele andere Namensgeber deutscher Arenen für Gastfreundschaft stand und damit unmittelbar die Bedeutung der Großlocation für Sport, Musik und Kultur unterstrich. Veltins hatte sich schon in der Planungsphase vor der Arena-Eröffnung 2001 mit der Konzeption der heute europaweit in dieser Dimension einmaligen Tankbieranlage eingebracht.Veltins fester Bestandteil des Schalker LebensSportsponsoring lebt von Impulsen, muss sich den ständig veränderten Rahmenbedingungen anpassen - nur dann kann es wirklich erfolgreich sein. Mit dieser Prämisse agiert die Brauerei C. & A. Veltins mit ihrem Engagement beim FC Schalke 04, das schon 1997 begann. Damals ging die sauerländische Biermarke ein aufmerksamkeitsstarkes Trikotsponsoring ein - es war der Beginn einer langen und erfreulichen Partnerschaft. Ein Ende ist nicht in Sicht, denn die Marke Veltins stellt seither unter Beweis, dass sich entgegen der Gesamtentwicklung im Sponsoringbusiness Kontinuität gleichsam als kommunikativer roter Faden auszahlt. Dr. Volker Kuhl: "Veltins wurde in dieser Zeit ein fester Bestandteil des Schalker Lebens. Mehr kann eine Marke nicht erreichen."Auch die Königsblauen schauen voller Stolz auf eine einmalige Partnerschaft im deutschen Fußball. "Schalke und Veltins, das ist weit mehr als ein Sportsponsoring. Zwei starke Marken, die über die Jahre sehr eng zusammengewachsen sind und in den vergangenen zwei Jahrzehnten gemeinsam viele beeindruckende Projekte umgesetzt haben. Wir sind Veltins sehr dankbar für die enge Zusammenarbeit und freuen uns auf die weiteren Jahre", betont Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des S04.Die Brauerei C. & A. Veltins hatte in der Zusammenarbeit mit dem FC Schalke 04 alle Chancen, Kraft zu entwickeln, ganz gleich ob in der authentischen Zusammenarbeit mit den Fans oder der medialen Präsenz bei vielfältigen Spielbegegnungen und Events in der Veltins-Arena. Es bildete sich rasch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die neue Spielräume schaffte. Bestes Beispiel war die Abschlussaktion der Bundesliga-Saison kurz vor der Fußball-WM 2006. Damals wechselten 12.000 Parzellen des heiligen Schalker Rasens in die Hände der königsblauen Fans - ein riesiges Fan-Event beendete die Bundesliga-Saison in der Veltins-Arena. Nachdem am letzten Spieltag vor der Fußball-WM Gerald Asamoah, Kevin Kuranyi & Co. ihre Stollenabdrücke im Rasen hinterlassen hatten, wurde für die Freunde des FC Schalke 04 ein Traum wahr. Sie konnten am Tag danach ein begehrtes Stück des Schalker Grüns mit nach Hause nehmen. "Genau diese Ereignisse sind es, die integrative Wirkung entfalten und eine Marke zu einem wichtigen Ankerpunkt in der Dreiecksbeziehung zwischen Club, Fans und Sponsor werden lassen", ist Dr. Volker Kuhl überzeugt. Er hat das Sponsoring des FC Schalke 04 seit 1997 begleitet und weiß, wie wirkungstief es sei, wenn man einen Traditionsverein durch Höhen und Tiefen begleite und fest an seiner Seite stehe. "Nur so erhalten Namensrechte, die als Lettern über der Arena leuchten, eine ungeheure Strahlkraft, wie es bei der Veltins-Arena gelungen ist." Nach der Vertragsunterzeichnung dauerte es 2005 nur wenige Monate, ehe der Schriftzug erstmals auf dem Arena-Dach erstrahlte. Schalkes Manager Rudi Assauer war zu diesem Anlass mit seiner ganzen Mannschaft gekommen und hatte den buchstäblich erhebenden Moment begleitet.40 Kioske sorgen für schnelle Bewirtung der GästeRudi Assauer, ehemaliger Geschäftsführer der Arena-Betriebsgesellschaft und Manager des FC Schalke 04, hatte das Sponsoring des Namensrechts damals auf den Punkt gebracht: "Veltins ist für uns ein idealer Partner, mit dem uns eine gelernte, gute Partnerschaft verbindet. Wir hatten seit der Eröffnung diverse Anfragen, die Namensrechte der Arena zu vergeben. Für Veltins sprach unter anderem, dass die Brauerei ohne Wenn und Aber einer langen Bindung zugestimmt hat, die für die Vergabe der Namensrechte von entscheidender Bedeutung ist." Am 13. August 2001 war das neue "Schalker Wohnzimmer" nach einer Bauzeit von 32 Monaten in Betrieb gegangen. Mit dem Bau der Arena war zugleich eine zentrale Bierversorgung in das Mammut-Projekt integriert worden, die heute als Garant einer verlässlichen gastronomischen Infrastruktur ist. Über vier Kühlzentren unterhalb der Tribünen wird frisches Veltins durch ein über fünf Kilometer langes, begleitgekühltes Rohrleitungssystem in 40 Kioske sowie die weiteren gastronomischen Ausschankbereiche befördert. An 135 Zapfhähnen fließen pro Begegnung über 30.000 Liter Pils in Becher und Gläser. Schon vor diesem Hintergrund versteht sich die Veltins-Arena als gastronomisches Vorzeigeobjekt mit Ausstrahlung weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus. Servicequalität gilt inzwischen bei Großveranstaltungen als ein Muss und Nonplusultra.Tankbier-Sattelzüge beliefern regelmäßig die KühlzentrenDie Premium-Brauerei konzipierte das Bierleitungsnetz, das sich auf vier Kühlzentren stützt - die größten liegen direkt unter der Haupttribüne und in der Veltins-Nordkurve. Dort sind jeweils stolze 16.000 Liter frisches Veltins gebunkert. Außerdem gibt's weitere Kühlräume in der Südostkurve und unweit der Südtribüne. Regelmäßig werden die Zentren per Tankbierzug über die umlaufende Ringstraße der Arena geliefert. Wenn's der Veranstaltungskalender erfordert, kommt auch ein zweites Mal Nachschub. Alles andere läuft wie von Geisterhand durch die verlegten Bierleitungen - über fünf Kilometer für den Weg zum Durst! Damit die eigentliche Bierleitung auf jedem Zentimeter der Wegstrecke gekühlt wird, ist sie von einer weiteren Leitung mit kühlendem Eiswasser umgeben. Beide befinden sich in einer 19 Millimeter starken Isolierung. Auf diese Weise werden optimale Zapftemperaturen von 6 Grad am Zapfhahn gewährleistet.7,5 Tonnen schwerer Schriftzug leuchtet energieeffizientAuch beim 7,5 Tonnen schweren Schriftzug der Veltins-Arena ist in den letzten zwanzig Jahren längst Hightech eingezogen. Vier Meter hoch und 42 Meter lang ist der Schriftzug, der allein oberhalb der Südkurve erstrahlt. Zwölf einzelne Buchstaben und das etwa acht Meter breite und vier Meter hohe Arena-Logo wurden bereits 2016 mit moderner und umweltfreundlicher Lichttechnik ausgestattet - ein energieeffizientes und langlebiges Innenleben macht's möglich. In filigraner Detailarbeit sorgten mehr als 12.000 LEDs für Leuchtkraft und beendeten damit frühzeitig die Ära der Neon-Röhre.Multifunktionaler ZuschauermagnetAuch heute - knapp 25 Jahre nach ihrer Eröffnung, gilt die Veltins-Arena als eine der modernsten und zeitgemäßen Arenen Deutschlands. Allein 2024 hatte die Arena von allen Stadien die meisten Besucher: 2,7 Mio. Zuschauer waren im vergangenen Jahr zu Fußballevents und anderen Veranstaltungen im Stadion. Mit Taylor Swift, Rammstein und ACDC gaben sich 2024 zudem Top-Acts die Klinke in die Hand. Hier zeigt sich deutlich, die Veltins-Arena ist einfach multifunktional und wird ihrem ursprünglichen Ziel auch in Zukunft weiterhin gerecht.Kennziffern der Veltins-Arena- Eröffnung: 2001- Namingright Veltins-Arena: 2005- 62.278 PlätzeKennziffern der Bierversorgung- 5.500 Meter Bierleitung- Frisch gezapftes Pils aus 135 Zapfhähnen- Zu Veranstaltungen stehen 52.000 Liter Bier bereit- 135 Zapfhähne - in 40 Kiosken, Business-Clubs und Restaurants- Unter der Haupttribüne sind 16.000 Liter Pils gebunkertKennziffern des Hauptschriftzuges- Länge des Schriftzuges: 41,85 m- Bildmarkendimension: 8,30 m Länge, 4,2 m Höhe, 30 qm Fläche- Gesamtgewicht: 7,5 Tonnen- Standort: oberhalb der SüdtribünePressekontakt:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24351/6090205