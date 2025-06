EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Leipzig, 27. Juni 2025 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat die am 6. Mai 2025 veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt und heute ihren testierten Konzernabschluss 2024 veröffentlicht. Im Rahmen einer insgesamt soliden Geschäftsentwicklung nahm der Konzernumsatz leicht von 174,0 Mio. Euro auf 174,7 Mio. Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte mit 20,2 Mio. Euro nahezu das Vorjahresniveau von 20,7 Mio. Euro, während der Jahresüberschuss bei 1,6 Mio. Euro (2023: 2,0 Mio. Euro) lag. Vor allem das schwächere 4. Quartal, das von rückläufigen Abrufen der Hersteller im Pkw-Segment geprägt war, führte dazu, dass die prognostizierten leichten Steigerungen, wie bereits am 6. Mai 2025 kommuniziert, nicht erreicht wurden. Positiv zu bewerten ist die Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals, das aufgrund des Jahresüberschusses von 1,6 Mio. Euro und unter Berücksichtigung der erfolgsneutralen Währungsumrechnung in Höhe von 1,0 Mio. Euro von 27,3 Mio. Euro auf 30,0 Mio. Euro zulegen konnte. Die daraus resultierende Eigenkapitalquote nahm von 19,9 % auf 22,1 % zu. Ebenfalls erfreulich ist die Entwicklung des operativen Cashflows, der sich von 18,4 Mio. Euro auf 20,6 Mio. Euro erhöhte. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet NZWL ein Umsatzwachstum von 2 % bis 5 % sowie eine leichte Steigerung des betrieblichen Rohertrags, EBITDA und Konzernjahresüberschusses (bereinigt um die Ergebnisse aus Währungsdifferenzen). Zudem sind weitere Investitionen in den An- und Hochlauf neuer Projekte geplant. Im Bereich "Truck" soll sich das Wachstum voraussichtlich verstärken, während bei Wellen für Hybrid- und E-Antriebe eine weitere Steigerung von mindestens 10 % erwartet wird. Der Konzern-Jahresabschluss 2024 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steht online unter www.nzwl.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



