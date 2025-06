Starke Debüt-Emission beendet erstes Halbjahr

Die Kalenderwoche 26 steht am KMU-Anleihemarkt vor allem im Zeichen der starken und äußerst erfolgreichen Debütemission des Biotech-Unternehmens Formycon. Die erste Unternehmensanleihe 2025/29 (NO0013586024) der Formycon AG ist stark nachgefragt, deutlich überzeichnet und wird final in einem aufgestockten Volumen von 70 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund des regen Interesses wurde die Zeichnungsfrist verkürzt und die Zuteilung begrenzt. Die Anleihe ist als Nordic Bond unter norwegischem Recht begeben und bietet eine variable Verzinsung basierend auf dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich eines Kupons von 7,00?% p.?a., bei vierteljährlicher Zinszahlung. CFO Enno Spillner betont im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche, dass die Finanzierung gut zur aktuellen Unternehmensphase passe und gezielt den Übergang in die nachhaltige Profitabilität unterstütze.

Ebenfalls neu am Markt ist die DAUTRUS Capital AG, die mit ihrer ersten Unternehmensanleihe (10,0 % Zinskupon p.a., Laufzeit bis 2030) Kapital in Höhe von bis zu 50 Mio. Euro einsammeln möchte. Die Emission erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...