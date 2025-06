Emittent / Herausgeber: DAUTRUS Capital AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

NEUEMISSION: DAUTRUS Capital AG legt 50 Mio. Euro Anleihe mit Kupon von 10 % p.a. auf



24.06.2025 / 09:44 CET/CEST

NEUEMISSION: DAUTRUS Capital AG legt 50 Mio. Euro Anleihe mit Kupon von 10 % p.a. auf Investitionen in geförderten Wohnbau geplant

Privatplatzierung wird von der f+m Financial GmbH begleitet Bad Homburg/Taunus, 24. Juni 2025: Die Investmentgesellschaft DAUTRUS Capital AG öffnet sich mit einer Unternehmensanleihe erstmals dem Kapitalmarkt. Die "Dautrus Capital Anleihe 2025" (ISIN: DE000A4DFHX0) bietet einen jährlichen Zinskupon von 10,0 % p.a. und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Bond hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum1. Juni 2030 und wird im Rahmen einer Privatplatzierung bis Ende August qualifizierten Investoren angeboten. Der Handel der Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt ist für den Herbst 2025 geplant. Mit den Anleihemitteln plant die DAUTRUS Capital AG, gezielt in neue Projekte im Bereich des nachhaltigen, geförderten, bezahlbaren und freien Wohnbaus zu investieren. Damit will die Gesellschaft die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Generierung attraktiver Renditen für Investoren verbinden. Die Transaktion wird von der Münchner f+m Financial GmbH begleitet. Eckdaten zur 10-%-DAUTRUS-Anleihe:

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung (Nicht nachrangig)

Emissionsvolumen: bis zu 50 Millionen Euro

Emissionsart: Privatplatzierung

ISIN / WKN: A4DFHX / DE000A4DFHX0

Zinssatz (Kupon): 10,0 % p.a.

Zinszahlung: jährlich

Laufzeit: 5 Jahre

Zahlstelle: mwb Fairtrade AG

Handel: geplant im Open Market der Börse Frankfurt Kontakt:

DAUTRUS Capital AG

Kisseleffstraße 17

61348 Bad Homburg

anleihe@dautrus-capital.com Über die DAUTRUS Capital AG:

DAUTRUS Capital AG wurde gegründet, um innovative Investitionsmöglichkeiten zu realisieren, die sowohl ökonomische als auch soziale Nachhaltigkeit berücksichtigen. Unser Ziel ist es, nicht nur finanzielle Renditen zu maximieren, sondern gleichzeitig auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben. Wir sind der Überzeugung, dass nachhaltige Investments der Schlüssel zu langfristigem Erfolg sind.



