Mitteilung der PAUL Tech AG:

PAUL Tech AG gibt nach dem Transformationsjahr 2024 einen positiven Ausblick für 2025

Die PAUL Tech AG hat heute ihren testierten Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Durch gezielte Investitionen in die Entwicklung von PAUL Net Zero hat PAUL Tech den Grundstein für ihr neues, emissionsfreies Heat-as-a-Service-Angebot gelegt. PAUL Net Zero kombiniert als integrierte Technologieplattform KI-gesteuerte Energieoptimierung, hocheffiziente Wärmepumpensysteme und - wo möglich - Photovoltaikanlagen. Ziel ist es, die Wärmeversorgung klimaneutral zu gestalten und die Gebäude auf die Energieeffizienzklasse A zu bringen.

Da der Vertrieb des bisherigen Produkts PAUL ...

Den vollständigen Artikel lesen ...