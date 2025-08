Neues vom KMU-Anleihemarkt

Die reconcept GmbH hat in dieser Woche mit dem CHF Green Energy Bond Canada ihre erste Anleihe in Schweizer Franken emittiert. Das Volumen beträgt bis zu 3 Mio. CHF bei einem festen Zinssatz von 6,25 % jährlich. Die Mittel fließen in kanadische "Greenfield"-Projekte im Bereich Photovoltaik, Windenergie und Energiespeicherung. Damit verfolgt reconcept konsequent ihre internationale Expansionsstrategie und spricht gezielt Investoren aus der Schweiz an. Die octopus group AG bereitet indes ihren Schritt an den Kapitalmarkt vor. Für die zweite Jahreshälfte 2025 ist die erste Unternehmensanleihe des Immobilienunternehmens geplant. Mit dem Emissionserlös sollen Investitionen in Einzelhandelsimmobilien in kleinen und mittelgroßen ...

