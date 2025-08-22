Die The Platform Group AG (TPG) prüft zur Finanzierung geplanter Übernahmen im Pharmabereich eine Aufstockung ihrer bestehenden Unternehmensanleihe 2024/28 (ISIN: NO0013256834). Konkret führt TPG fortgeschrittene Gespräche über den Kauf von drei Gesellschaften in Deutschland, Österreich und Tschechien. Mit den Transaktionen, die im September 2025 abgeschlossen werden könnten, soll das Pharma-Segment deutlich gestärkt werden. Die Übernahmen würden laut TPG ein zusätzliches jährliches Umsatzvolumen im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich bei einer EBITDA-Marge ...

