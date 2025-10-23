Wir nehmen die Coverage der The Platform Group AG mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 19,50 EUR auf, was ein Kurspotenzial von über 150 % bietet. The Platform Group (TPG) verbindet skalierte Plattform-Operationen mit einer disziplinierten Portfolioexpansion und beschleunigt 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis (EPS). Mit klaren und sichtbaren Katalysatoren sowie einer moderaten Bewertung im Vergleich zur angehobenen Prognose und der erfolgreichen Umsetzung in den Verticals bietet die TPG-Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Investoren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-ag





