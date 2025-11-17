Die Platform Group (TPG) hat ihre Vision 2030 vorgestellt, die ehrgeizige Ziele in Bezug auf Umfang, Profitabilität und Portfolioerweiterung definiert. Das Unternehmen strebt bis 2030 eine Bruttowarenumsatz (GMV) von =4,5 Mrd. EUR und einen Umsatz von =3 Mrd. EUR an - gestützt auf eine solide Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (Umsatz >1,0 Mrd. EUR, GMV =1,7 Mrd. EUR). Die implizite Umsatzwachstumsrate von etwa 30% erscheint anspruchsvoll, jedoch durchführbar, insbesondere bei unterstützenden M&A-Transaktionen in größeren Größenordnungen im Vergleich zu historischen Transaktionen. Allerdings modellieren wir kein anorganisches Wachstum aufgrund von Unsicherheiten und Ausführungsrisiken. Wichtige strategische Hebel umfassen die Erweiterung der Partnerbasis auf über 40.000, vertikales Wachstum in über 50 Sektoren, den Eintritt in neue Märkte (z.B. den USA) sowie einen stärkeren Fokus auf B2B. Die Margenambitionen von über 10% EBITDA könnten durch KI-gestützte Effizienzgewinne, Portfolio-Strukturierung und Skalenvorteile unterstützt werden. Da die meisten dieser Ziele in unseren aktuellen Modellannahmen bereits reflektiert sind, bestätigen wir unser "Kaufen"-Rating und das Kursziel von 19,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-ag





