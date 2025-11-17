Original-Research: The Platform Group AG - from First Berlin Equity Research GmbH



17.11.2025 / 09:05 CET/CEST

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group AG Company Name: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 17.11.2025 Target price: 20,00 Euro Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane

Zusammenfassung:

The Platform Group hat ihre Vision für das Jahr 2030 bekannt gegeben und damit erstmals ihre langfristigen Ziele für den Zeitraum nach 2026 vorgestellt (Prognose für 2026: Umsatz > €1 Mrd.; AEBITDA-Marge: 7% - 8%). Das Unternehmen plant, seinen Umsatz bis 2030 auf €3 Mrd. zu steigern (Umsatz 2024: €525 Mio.), was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ~34% über einen Zeitraum von sechs Jahren (2025-2030) entspricht. TPG erwartet für den Zeitraum von 2026 bis 2030 ein Verhältnis von etwa 45% zu 55% zwischen organischem und anorganischem Umsatzwachstum. Ein weiterer Teil der Vision 2030 sieht vor, dass TPG bis 2030 eine AEBITDA-Marge von über 10% erreicht (AEBITDA-Marge 2024: 6,3%). Diese Margenverbesserung soll durch eine Kombination aus Kostensenkungsmaßnahmen, einer stärkeren Kostenweitergabe an Partner und der schrittweisen Einstellung von Niedrigpreisartikeln erreicht werden. Obwohl TPG seine Prognosen bisher immer erfüllt oder übertroffen hat, haben wir unsere Schätzungen vorerst vorsichtshalber unverändert gelassen. Denn immer größere M&A-Transaktionen können unvorhergesehene Herausforderungen mit sich bringen und die Expansionspläne von TPG durchkreuzen. Sollte TPG seine Vision für 2030 erfolgreich umsetzen können, sind unsere Schätzungen viel zu konservativ. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €20 (Aufwärtspotenzial: 143%). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and maintained his EUR 20.00 price target.



Abstract:

The Platform group has announced its vision for the year 2030, giving us a first glimpse of its long-term goals post-2026 (2026 guidance: revenue of >€1bn; AEBITDA margin: 7% - 8%). The company plans to grow sales to €3bn by 2030 (2024 revenue: €525m), which corresponds to a 6-year (2025 - 2030) CAGR of ~34%. TPG expects a roughly 45%/55% split between organic and inorganic sales growth from 2026 to 2030. Another part of vision 2030 sees TPG achieving an AEBITDA margin north of 10% by 2030 (2024 AEBITDA margin: 6.3%). This margin improvement is to be achieved via a mix of cost cutting measures, passing on more costs to partners, and phasing out low-cost items. While TPG has always delivered on, or exceeded its guidance so far, we have cautiously left our estimates unchanged for the time being. This is because increasingly large M&A deals can bring with them unforeseen challenges and throw a wrench in TPG's expansion plans. If TPG is able to successfully implement its 2030 vision, then our estimates are far too conservative. An updated DCF model yields an unchanged price target of €20 (upside: 143%). We maintain our Buy recommendation.



